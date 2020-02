Xiaomi Mi 6 Pro: ecco le immagini dello smartphone mai realizzato

Le ultime notizie in merito all'ex top di gamma del brand cinese risalgono a qualche mese fa, con l'arrivo della MIUI 11 stabile (a riprova del fatto che Xiaomi pensa anche ai modelli meno recenti). Il flagship è uno degli smartphone che ha fatto la storia della compagnia di Lei Jun, apprezzatissimo in patria e tra gli utenti nostrani grazie al connubio tra stile, specifiche e prezzo accessibile (qui trovate la nostra recensione). A distanza di tempo – quasi un'eternità… – si ritorna a parlare del device grazie ad alcune immagini che immortalano… lo Xiaomi Mi 6 Pro!

Xiaomi Mi 6 Pro è il flagship mai realizzato: pubblicate le immagini del prototipo

L'ex flagship di casa Xiaomi è stato lanciato nel “lontano” 2017 e già al tempo si vociferava del debutto di una presunta variante maggiorata. Il tutto si è tradotto in nulla di fatto e le indiscrezioni in merito al nuovo modello sono finite nel dimenticatoio. Ma ora il leaker cinese DigitalChatStation conferma le voci di allora e ci mostra alcune immagini dal vivo dello Xiaomi Mi 6 Pro!

Il dispositivo cancellato presenta un ampio pannello con bordi curvi prodotto da LG; la cornice superiore ospita la selfie camera, la capsula auricolare e la sensoristica mentre quella inferiore i pulsanti touch e il lettore d'impronte. Il retro dello smartphone – presumibilmente realizzato in vetro – ospita una dual camera verticale, affiancata dal Flash LED. Il bordo superiore presenta lo slot SIM ed un pulsante ma non è dato di sapere se quello inferiore presenti o meno l'ingresso mini-jack per le cuffie (tuttavia è visibile l'ingresso Type-C).

Curiosità: lo Xiaomi Mi 6 Pro non presenta pulsanti fisici sui bordi e secondo quanto riferito dal leaker… si tratta di un modello con pulsanti virtuali sensibili alla pressione! Come anticipato poco fa, il bordo superiore ospita un pulsante fisico, in questo caso dedicato a spegnimento e accensione. Il top di gamma era previsto con una scheda tecnica di tutto rispetto, capeggiata dallo Snapdragon 835 e dotato perfino di capacità waterproof.

Non è noto il motivo per cui Xiaomi abbia deciso di mettere da parte il device; probabilmente la scelta è stata dettata dalle nuove esigenze del mercato, maggiormente propenso verso gli smartphone con display tutto schermo (come nel caso del Mi MIX 2 e successivamente del Mi 8). Allora, che ve ne pare di questo gioiellino?

