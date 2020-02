Xiaomi Mi 10 vs Xiaomi Mi 10 Pro: tutte le differenze

Finalmente sappiamo tutto su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, dopo la presentazione ufficiale (ed il sold-out in pochi secondi). L'evento ufficiale ci ha fatto scoprire le specifiche di entrambi i modelli, apparentemente non così differenti fra loro ma non così uguali. Ecco perché in questo articolo potete trovare tutte le differenze che passano fra i due modelli, fra estetica e caratteristiche tecniche.

LEGGI ANCHE:

Record per Xiaomi Mi TV: mai vendute così tante smart TV!

Xiaomi Mi 10 vs Mi 10 Pro: quali sono le differenze?

Design

A livello dimensionale non cambia nulla: sia Xiaomi Mi 10 che Mi 10 Pro misurano 162.6 x 74.8 x 9 mm per 208 g di peso. Quello che cambia sono unicamente le colorazioni, a partire da Mi 10, disponibile nelle tinte Ice Blue, Peach Gold e Titanium Silver. Per Mi 10 Pro, invece, i colori sono meno variopinti: Pearl White e Starry Blue.

Hardware

Entrambi basati sullo Snapdragon 865, ovviamente cambiano i tagli di memoria. Nel caso di Mi 10 abbiamo varianti da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB, mentre per Mi 10 Pro si sale di storage interno, con 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Batteria e Ricarica

La situazione è quasi paradossale se si parla di batteria. Differentemente da quanto si potrebbe pensare, l'amperaggio è ad appannaggio di Mi 10, all'interno del quale è collocata un'unità da 4780 mAh, ricaricabile a 30W. L'amperaggio cale per Mi 10 Pro, alimentato da una batteria da 4500 mAh. Quello in cui è “Pro” è la ricarica cablata, vantando lo standard a 50W. Nessuna differenza per la ricarica wireless a 30W, idem inversa a 10W.

Audio

Finalmente Xiaomi si è decisa ad adottare gli speaker stereo, per di più simmetrici, mettendosi in pari con i vari competitors. Il modello Pro è stato ulteriormente ottimizzato, visto che Mi 10 ha speaker da 1.0 cc. Xiaomi Mi 10 Pro ha infatti uno speaker più grosso da 1.2 cc, con un'ampiezza da 0.65 mm ed una valutazione da primo della classe da parte di DxOMark.

Comparto foto

Mi 10 Primario 108 MP , 1/1.33″, 4-in-1 1.16 µm, OIS, lenti 7P Grandangolare 13 MP f/2.4, FoV 123″, 1.12 µm Macro 2 MP f/2.4, 1.75 µm Sensore per la profondità 2 MP f/2.4, 1.75 µm

Mi 10 Pro Primario 108 MP , 1/1.33″, 4-in-1 1.16 µm, OIS, lenti 7P Grandangolare 20 MP f/2.2, FoV 117°, lenti 6P Teleobiettivo ibrido 10X f/2.0, OIS, lenti 5P Portrait 12 MP f/2.0, 1.4 µm, autofocus Dual



Concludiamo con la principale differenza fra i due: il reparto fotografico. Tolto il sensore primario, uguale per entrambi, bisogna segnalare che Mi 10 Pro è l'unico dei due dotato di un vero teleobiettivo. Migliora anche il grandangolare, così come la presenza di un sensore dedicato agli scatti in modalità Ritratto. Unica “esclusiva” di Mi 10 è il sensore Macro, assente su Mi 10 Pro.

Prezzi

Ecco come si traducono tutte queste differenze nei costi di vendita:

Mi 10 8/128 GB: 3999 yuan ( 526€ ) 8/256 GB: 4299 yuan ( 566€ ) 12/256 GB: 4699 yuan ( 618€ )

Mi 10 Pro 8/256 GB: 4999 yuan ( 658€ ) 12/256 GB: 5499 yuan ( 724€ ) 12/512 GB: 5999 yuan ( 790€ )



su_google]