Negli ultimi giorni hanno fatto capolino una valanga di dettagli in merito al prossimo top di gamma della casa di Lei Jun, con un focus in particolare sulla presenza di memorie RAM LPDDR5 e sul possibile aumento del prezzo rispetto al passato. Dopo i risultati stratosferici su Antutu e le prime immagini grazie ad alcuni presunti poster ufficiosi, torniamo a parlare dello Xiaomi Mi 10, stavolta con la data di presentazione per l'Europa (durante il MWC 2020).

Xiaomi Mi 10: ufficiale la data di presentazione | MWC 2020

Come di consueto per il brand asiatico, il debutto dello Xiaomi Mi 10 dovrebbe essere diviso tra un lancio in patria e uno per il mercato europeo, in occasione del MWC 2020 di Barcellona. Nel caso dell'evento di presentazione per noi occidentali, l'appuntamento è fissato per il 23 Febbraio, durante la fiera catalana. Invece, l'evento in Cina dovrebbe avere luogo il 13 Febbraio – come anticipato anche da altre indiscrezioni – presumibilmente solo online a causa dell'emergenza Coronavirus.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, in base a quanto trapelato finora lo Xiaomi Mi 10 sarà un vero e proprio concentrato di tecnologia. Supporto al 5G con lo Snapdragon 865, RAM LPDDR5 (forse fino a 16 GB), un display Dual Edge con un foro per la selfie camera, una Quad Camera con un sensore da 108 MP e zoom 50X. Allora, siete pronti al nuovo top di gamma della compagnia cinese? Fatecelo sapere nei commenti!

