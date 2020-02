Xiaomi Mi 10 sold out in meno di un minuto: ecco quando ha guadagnato Xiaomi

Il nuovo top di gamma della compagnia di Lei Jun ha debuttato nella giornata di ieri in Cina e stamane sono partite le prime vendite tramite i canali ufficiali dell'azienda e i vari rivenditori online. E ovviamente… anche a questo giro è sold out: lo Xiaomi Mi 10 è andato letteralmente a ruba in meno di un minuto!

Xiaomi Mi 10 sold out in meno di un minuto in Cina

Le pre-registrazioni dedicate al top di gamma avevano già lasciato intuire qualcosina, con un entusiasmo abbastanza palpabile da parte del pubblico cinese. Il Coronavirus – che ha costretto l'azienda ad optare per un evento online – non ha abbattuto gli animi e lo Xiaomi Mi 10 è andato sold out in pochissimo tempo. Al momento il dispositivo è esaurito non solo nel portale di Xiaomi, ma anche su Tmall e JD.com. Inoltre, la compagnia di Lei Jun ha rivelato che le prime vendite hanno generato oltre 200 milioni di yuan, pari a circa 26 milioni di euro al cambio attuale.

Nonostante ciò, la compagnia non ha svelato il numero esatto di unità vendute ma ha confermato che il secondo stock sarà disponibile a partire dal 21 Febbraio. In merito all'arrivo del flagship in Europa, di recente Xiaomi ha confermato la cancellazione dell'evento al MWC 2020. Al momento manca ancora una data precisa, la quale sarà comunicata dalla divisione europea prossimamente.

