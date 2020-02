Xiaomi Mi 10: bastano 55 secondi per esaurire le scorte della seconda vendita!

Da quando Xiaomi Mi 10 è ufficialmente sbarcato sul mercato, ha totalizzato numeri di vendita davvero importanti in Asia. Questo dispositivo, infatti, ha saputo catturare l'attenzione di tantissimi utenti, desiderosi di mettere le mani sul nuovo top di gamma del brand cinese. Motivo per cui, nella prima vendita, le scorte sono terminate dopo solo un minuto. Cosa sarà successo, però, nella seconda gionata?

Mi 10 incassa ancora 200 milioni di yuan

Siamo di nuovo a parlare di questo prodotto, e probabilmente lo faremo ancora per diverso tempo. Nella seconda giornata di vendita, infatti, Xiaomi Mi 10 ha fatto registrare il sold out dopo soli 55 secondi, circa 5 secondi in meno rispetto alla prima giornata. Anche in questo caso, dunque, i ricavi si sono attestati su circa 200 milioni di yuan, dunque 26 milioni di euro al cambio attuale.

Sebbene questo secondo evento fosse fissato per il 21 febbraio, poche ore fa l'azienda ha aperto le vendite per la seconda volta. Tutte le scorte sono terminate e, in futuro, potrebbero anche esserci ulteriori problemi di approvvigionamento. Da quello che abbiamo potuto apprendere, infatti, tali problemi potrebbero derivare dal nuovo Coronavirus (Covid-19), che ha costretto molte imprese a chiudere momentaneamente i battenti. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà, quindi, tale situazione.

