Xiaomi Mi 10 sarà il primo con Snapdragon 865 | Ufficiale

Lo Xiaomi Mi 10 è avvolto nel mistero, anche se pian piano si cominciano ad avere le prime conferme. Il prossimo top di gamma della compagnia cinese potrebbe essere più vicino di quello che pensiamo e il buon Lin Bin ha già svelato la presenza di un modello Pro. Ed ora arriva finalmente la conferma di quello che in fondo pensavamo… la presenza dello Snapdragon 865!

Aggiornamento 04/02: un dirigente di Redmi ha sottolineato come Mi 10 sarà il primo ad abbracciare la soluzione high-end di Qualcomm. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 10 in arrivo con Snapdragon 865: la conferma arriva dall'azienda durante il Summit di Qualcomm

"#Mi10 will be one of the first smartphones to be powered by Snapdragon 865!" Announced by our Co-Founder & Vice Chairman of the Board, Bin Lin at #SnapdragonSummit @Qualcomm pic.twitter.com/44LG6KCJUW — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) December 4, 2019

Il prossimo top di gamma del brand avrà a bordo lo Snapdragon 865 e – per la precisione – sarà uno dei primi modelli ad essere equipaggiato con la nuova soluzione targata Qualcomm. Ovviamente l'azienda ha mantenuto il massimo riserbo e non sono stati svelati dettagli né in merito alle specifiche, né riguardo al design. Insomma, al momento l'unica “panoramica” dello Xiaomi Mi 10 è rappresentato da un concept, da prendere con le pinze (trattandosi appunto di un concept e nulla più).

Infine, vi ricordiamo che il device è stato certificato in patria con il supporto alla ricarica da 66W. Quando ne sapremo di più? Dita incrociate e speriamo nei prossimi giorni!

Il periodo di uscita confermato… da Redmi | Aggiornamento

Nel corso di una conversazione con alcuni utenti di Weibo, uno dei dirigenti di Redmi (il PR del brand) ha confermato il periodo di uscita del futuro Xiaomi Mi 10. La scomparsa del Mi 9 dallo store ufficiale cinese aveva fatto presagire novità in arrivo per la fine dell'anno – ovviamente si trattava di pure e semplici speculazioni – ma purtroppo dobbiamo metterci l'anima in pace.

Il nuovo top di gamma targato Xiaomi arriverà nel corso del Q1 2020, secondo quanto rivelato dal dirigente di Redmi. Probabile che il dispositivo possa fare il suo debutto in Europa durante il prossimo MWC, ma ovviamente aspettiamo qualche informazione ufficiale al riguardo.

Purtroppo non sono stati svelati altri dettagli e l'unica cosa da fare è sperare il qualche rivelazione di fine anno. Intanto Lin Bin ha già confermato il nome del dispositivo e la presenza di una variante Pro. Dita incrociate per qualche spoiler in più!

Aggiornamento 04/02

Se prima ci potevano essere dubbi, a fare il punto della situazione ci ha pensato il co-fondatore e presidente Lin Bin. La serie Xiaomi Mi 10 sarà la prima a potersi fregiare dell'utilizzo dello Snapdragon 865. Anche se si tratterà di un'esclusiva a dir poco temporale, visto che la serie Samsung Galaxy S20 dovrebbe debuttare negli stessi giorni.

