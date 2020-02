Xiaomi Mi 10 avrà un sistema di raffreddamento avanzato: Lei Jun ne spiega il funzionamento

Di recente Lei Jun ha pubblicato vari poster dedicati all'imminente Xiaomi Mi 10, compreso un paio dedicati al sistema di raffreddamento che troveremo a bordo del top di gamma. Ma quali sono le novità in arrivo su questo fronte? Se siete curiosi di saperne di più, è lo stesso CEO della compagnia cinese a regalarci un bel po' di dettagli in merito.

Xiaomi Mi 10: ecco i dettagli sul sistema di raffreddamento avanzato del flagship

Il nuovo flagship avrà dalla sua un sistema di raffreddamento con camera di vapore, una tecnologia già vista qualche tempo fa a bordo di Huawei Mate 20 X, il primo modello da gaming del colosso cinese. Tuttavia, Lei Jun ha specificato che il sistema VC (Vapor Chamber) dello Xiaomi Mi 10 presenta una superficie più ampia, con vari strati di grafite per garantire il controllo della temperature in tutte le aree del corpo.

Se questo non dovesse bastare, il buon Lei Jun ha svelato che il top di gamma includerà al suo interno 5 sensori per il monitoraggio della temperatura, posizionati in 5 punti strategici. Come si evince anche dall'immagine, i target sono CPU, batteria, fotocamera, chip per le comunicazioni ed il connettore presente sul bordo inferiore del device. Grazie all'azione combinata tra il controllo delle temperature, il sistema VC, gli strati aggiuntivi in grafite ed il machine learming AI, il dispositivo sarà in grado di mantenere temperature sempre fresche.

Allora, che ve ne pare di questo concentrato di chicche hi-tech? Insieme allo Snapdragon 865, le memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.0, il Wi-Fi 6, ora si aggiunge anche un sistema di raffreddamento avanzato. Secondo voi il possibile aumento di prezzo (anticipato anche dallo stesso Lei Jun) è giustificato?

