Con l'arrivo in Cina dei nuovi modelli della serie Mi 10 (qui trovate i dettagli del debutto in Europa, post-cancellazione del MWC 2020) gli appassionati del brand asiatici si sono interrogati sulla possibilità di vedere uno Xiaomi Mi 10 SE sul mercato. Tuttavia le possibilità sono davvero poche ed ora arriva anche la smentita da parte di Zhang Guoquan.

Xiaomi Mi 10 SE non è nei piani dell'azienda, secondo Zhang Guoquan

L'ingegnere capo del dipartimento software di Xiaomi è intervenuto in risposta ad un commento di un utente cinese, lasciando ben poche speranze sulla possibilità di avere un nuovo smartphone “compatto”. Nonostante non ci sia un secco no, il dirigente lascia intendere che non ci sarà alcuno Xiaomi Mi 10 SE e le motivazioni sono da ricercarsi tornando indietro di qualche mese.

Come visto in un articolo risalente allo scorso settembre, la situazione “smartphone compatti di fascia media” non è delle migliori. E questo trend è destinato a peggiorare a causa dell'avvento del 5G, il quale richiede batterie sempre maggiori (a causa dell'aumento dei consumi) e di conseguenza la dimensione di vari dispositivi non può che risentirne. Sulla faccenda è intervenuto anche Wang Tengo Thomas, Product Director di Xiaomi, il quale ha dichiarato su Weibo – circa un anno fa – che sta diventando sempre più difficile realizzare dispositivi top con display e dimensioni contenute. Insomma, già quest'ultimo aveva anticipato la possibilità di non vedere alcuno Xiaomi Mi 10 SE in futuro.

Quindi, almeno per il momento, non sarebbe previsto di portare avanti la gamma SE, ma con la compagnia di Lei Jun… mai dire mai! Di recente abbiamo avuto l'addio alle famiglie Max e Note, ma gli appassionati sanno bene la conclusione della storia. Mentre la serie Max è stata definitivamente abbandonata, abbiamo avuto il Mi Note 10 (anche se quest'ultimo ha cambiato le carte in tavola rispetto al predecessore, diventando il primo vero Camera Phone del brand). Per il momento è bene non focalizzarsi sullo Xiaomi Mi 10 SE e attendere ulteriori novità; comunque non è detto che la compagnia di Lei Jun non possa tirare fuori dal cilindro un nuovo smartphone compatto.

