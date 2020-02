Xiaomi Mi 10 è pronto al debutto e l’azienda cresce in Borsa!

Manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 10. Su questo smartphone, però, sappiamo già praticamente tutto, tranne qualche piccolo particolare. Nella giornata di ieri, inoltre, qualcuno ha avanzato ipotesi anche in merito ai prezzi ufficiali per l'Italia, facendo storcere il naso a diversi utenti. Malgrado questo, l'evento di lancio si terrà a breve, probabilmente solo in streaming su Weibo, a causa del Coronavirus. Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, però, pare che l'attesa sia quasi spasmodica. Tanto da causare un'innalzamento del prezzo delle azioni di Xiaomi in Borsa.

Xiaomi sale del 6% alla Borsa di Hong Kong

Da quello che stiamo vedendo in queste ore, il titolo di Xiaomi sta salendo sensibilmente verso l'alto. Sembra che questo trend sia dovuto unicamente ad un annuncio, ovvero quello del Mi 10. Da parte del pubblico cinese, dunque, c'è davvero molta attesa per questo smartphone, che potrebbe proiettare il brand su un livello ancora più alto che in passato.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 e Black Shark 3: il Coronavirus fa annullare l’evento offline

Abbiamo visto, dunque, come Xiaomi abbia raggiunto un aumento del 6% del prezzo delle proprie azioni alla Borsa di Hong Kong. Questo rialzo le ha permesso di raggiungere un valore di mercato pari a 305,360 miliardi di dollari. Non sappiamo, ovviamente, se tale andamento sia dettato solo dall'attesa per questo prodotto, ma ci sono buone possibilità che sia effettivamente così. Vedremo, dunque, che cosa ci riserverà il futuro, ma soprattutto il prossimo flagship dell'azienda cinese.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.