Assieme a Xiaomi Mi 10 ci sarà un nuovo router high-end

Più ci avviciniamo al giorno di presentazione per la linea Xiaomi Mi 10, più veniamo a conoscenza di informazioni utili su cosa aspettarsi. Non solo sui due smartphone al centro dei riflettori, ma anche degli accessori che ci saranno di contorno. Uno di questi dovrebbe essere un nuovo router, la cui nuova caratteristica principale sarebbe il supporto allo standard Wi-Fi 6.

LEGGI ANCHE:

Colpo grosso per Xiaomi in Europa: entra in top 5 in molti paesi

Xiaomi sta per aggiungere un nuovo router Wi-Fi 6 al proprio ecosistema

Introdotta già con i chipset precedenti, sarà con lo Snapdragon 865 che la diffusione dello standard connettivo prenderà sempre più piede. Ne consegue che anche Xiaomi Mi 10 abbraccerà quasi sicuramente questa feature, permettendo ai possessori di router compatibili di poterne usufruire. Da qui nascerebbe la necessità di avere a catalogo un router in grado di supportarla.

Conosciuto anche come Wi-Fi 802.11 ax, il Wi-Fi 6 è lo standard più recente introdotto dall'ente apposito IEEE. I vantaggi iniziano dalle velocità maggiorate, in grado di raggiungere fino ai 2 Gb/s (250 MB al secondo), e dalle minori saturazioni in caso di zone affollate e tanti dispositivi connessi assieme alla stessa rete. Ma anche i consumi energetici miglioreranno, permettendo di risparmiare batteria durante il suo utilizzo ed il trasferimento dei dati.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.