Xiaomi Mi 10 vanterà una qualità audio “da sogno”

Lo sappiamo, Xiaomi Mi 10 non sarà più il top di gamma economicoche in molti speravano. Il focus dell'azienda si è spostato sulla volontà di offrire un top di gamma senza troppe rinunce. La strategia si sta rivelando similare a quella di Huawei, con il brand Redmi che, come Honor, avrà il compito di portare avanti la filosofia low-cost che l'ha contraddistinta per anni. Ecco, quindi, che Mi 10 si prepara a rinnovare vari aspetti che con Xiaomi Mi 9 non hanno convinto fino in fondo. Uno fra tutti il comparto audio, con un upgrade che farà piacere a molti.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: kit contro il Coronavirus, tutti a lavoro!

Xiaomi Mi 10 sarà un vero top di gamma, anche nella qualità sonora

Ebbene sì, Xiaomi Mi 10 avrà a bordo una configurazione tecnica comprensiva di speaker stereo, anziché una cassa singola. Sia sopra che sotto è stato utilizzato lo stesso speaker lineare 1216, senza creare sbilanciamenti. Ma l'annuncio da parte di Xiaomi non si limita ad affermare soltanto questo, dandoci altri interessanti dettagli, definendo la qualità fornita “da sogno“. L'hardware utilizzato è stato ottimizzato in maniera meticolosa, a partire dall'ausilio di un'unità a 7 magneti, incastonati in una cavità sonora da 1.2 cc che offre un'ampiezza da 0.65 mm.

Un risultato mai raggiunto in ambito smartphone e che si è dimostrato una difficoltà non da poco nella gestione degli spazi interni. Un insieme di dati tecnici che si traduce in un volume aumentato del 100% e in una regolazione più dettagliata, potendo agire su 15 livelli. Inoltre, Mi 10 dovrebbe offrire una scena stereofonica completa al 100%, senza sbilanciamenti da ambo le parti.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.