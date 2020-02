Xiaomi Mi 10 ha un problema alla fotocamera e la colpa… è del “Coronavirus”

A dispetto dell'emergenza Coronavirus, l'azienda cinese ha lanciato i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro in patria tramite un evento online. La scelta di non rimandare il debutto si è rivelata vincente visti i primi risultati in termini vendite. Tuttavia sembra che la rivincita del Coronavirus non si sia fatta attendere e che ci sia un problema alla fotocamera collegato indirettamente al Covid-19. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore e la prima dichiarazione della compagnia di Lei Jun.

L'azienda conferma un problema “anomalo” per la fotocamera di Xiaomi Mi 10, ma è in arrivo un fix

Secondo quanto riportato dalla stessa azienda su Weibo, lo Xiaomi Mi 10 avrebbe un problema software alla fotocamera, difetto che sarà facilmente risolvibile tramite un apposito fix rilasciato via OTA. Il team di sviluppo software è già al lavoro ma la vera curiosità riguarda il problema che affligge il top di gamma.

Stando alle dichiarazioni di Xiaomi, ai media cinesi e alla nostra capacità interpretativa della lingua, pare che il Mi 10 non sia pronto per scattare foto a soggetti che indossano mascherine respiratorie di colore blu. Le immagini risulterebbero inficiate nella qualità finale a causa di un bilanciamento del bianco tendente al giallo. Insomma, le foto vengono completamente ingiallite se si indossa una mascherina blu! E visto che in questo periodo l'emergenza Coronavirus ha costretto gli utenti cinesi a ricorrere a questa soluzione come misura preventiva… è chiaro che il problema del Mi 10 si fa sentire.

Comunque, la compagnia di Lei Jun ha sottolineato che arriverà un aggiornamento OTA durante la prossima settimana, in modo da risolvere la cosa. Ovviamente ribadiamo che la problematica non è ben chiara, nonostante sia stata confermata dall'azienda, e dunque provvederemo ad aggiornare l'articolo qualora ci fossero maggiori dettagli.

