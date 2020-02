Xiaomi Mi 10 Pro vs V30 vs Mate 30 Pro vs OPPO Reno 3: ecco un primo confronto fotografico

Lo Xiaomi Mi 10 Pro è lo smartphone cinese più desiderato del momento grazie ad un comparto hardware di altissimo livello e ad una rinnovata fotocamera che ha raggiunto la vetta di DxOMark.

Quest'oggi è stato pubblicato dai media cinesi un primo confronto fotografico tra lo Xiaomi Mi 10 Pro, l'Honor V30, il Huawei Mate 30 Pro e l'OPPO Reno 3 che ci consente di saggiare la bontà fotografico del dispositivo.

Xiaomi Mi 10 Pro sfida l'Honor V30, il Huawei Mate 30 Pro e l'OPPO Reno 3 in un confronto fotografico

Tutte le foto non sono in qualità originale e sono croppate ma consentono comunque di farsi un'idea sull'effettiva qualità di scatto ottenibile mediante questo smartphone.

Come scatta le foto il Mi 10 Pro all'aperto?

Analizzando una foto diurna realizzata con tutti i dispositivi si evidenzia che i colori catturati dal Huawei Mate 30 Pro sono più brillanti mentre lo Xiaomi Mi 10 Pro restituisce dei risultati più realistici.

Effettuando un crop di una porzione dell'immagine, è evidente come i 100 mp della fotocamera principale del Mi 10 Pro riescano a restituire un'immagine più definita e pulita rispetto agli altri tre dispositivi con l'OPPO Reno 3 che presenta molto rumore digitale.

Come scatta le foto il Mi 10 Pro in controluce?

In un test realizzato in condizioni di controluce, molto comuni negli scatti di tutti i giorni, si evince che il Mi 10 Pro riesce a mantenere una fedeltà cromatica del cielo soddisfacente pur mantenendo le zone periferiche dello scatto illuminate tramite l'HDR. Un buon risultato frutto di un'ottimizzazione software spinta.

Come scatta le foto il Mi 10 Pro di notte?

Gli scatti fotografici realizzati in notturna sono il metro di paragone più utilizzato per determinare l'effettiva ottimizzazione apportata dai produttori all'AI dell'app fotocamera utilizzata.

In questo primo scatto lo Xiaomi Mi 10 Pro restituisce una foto di alto profilo con ombre precise e una grande quantità di luce catturata che preserva al tempo stesso i dettagli catturati. I colori risultano più carichi rispetto agli altri scatti ma il cielo e la i contorni degli alberi sono ben visibili.

Effettuando un crop dell'immagine si può notare un discreto dettaglio della finestra inquadrata controluce seppur con una lieve differenza rispetto a Mate 30 Pro e V30 in termini di definizione. Rispetto alla foto in diurna, in questo caso il divario tra i 4 dispositivi è inferiore.

Come scatta le foto il Mi 10 Pro con la modalità notte?

Una delle principali innovazioni apportate negli ultimi anni in ambito fotografico per quanto concerne i dispositivi mobile è sicuramente la modalità Notte che viene chiamata da ogni produttore in maniera differente ma che restituisce risultati sicuramente degni di nota a seconda del dispositivo.

Nella comparazione il Mate 30 Pro si avvicina e supera per alcuni aspetti il risultato realizzato dal Mi 10 Pro che sembrerebbe non variare tra la modalità automatica e la modalità notte. I colori del Mate 30 Pro risultano più realistici e i dettagli leggermente più presenti e puliti. In questo caso dunque il top di gamma di Huawei riesce a sfoderare una modalità Notte, cavallo di battaglia del brand.

In quest'ultimo scatto sono stati confrontati i dispositivi in uno scenario completamente al buio. Il Mate 30 Pro, come è evidente, straccia i concorrenti con un'immagine decisamente buona considerate le condizioni e un livello di dettaglio soddisfacente.

Considerate le immagini viste in questo confronto il Mi 10 Pro sembrerebbe offrire performance di altissimo profilo in grado di primeggiare nella sua categoria pur perdendo qualcosa nell'ottimizzazione estrema di scenari notturni o completamente al buio.

Nell'attesa di poter mettere anche noi le mani sul nuovo gioiellino di Xiaomi, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo confronto made in China.

