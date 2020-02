Xiaomi Mi 10 Pro riceve un Video Editor rinnovato, presto anche su Xiaomi.EU

Lo scorso Settembre la compagnia cinese ha svelato al mondo la sua MIUI 11, nuova versione dell'interfacci proprietaria del brand. Nel corso dei mesi l'aggiornamento alla tanto agognata UI è arrivato a bordo di vari modelli, arricchendo gli smartphone meno recenti con nuove funzionalità. Ma il colpo di grazia per gli appassionati del brand è arrivato a Febbraio 2020, con il debutto dei nuovi flagship. Purtroppo del lancio global nemmeno l'ombra (per il momento) eppure ecco spuntare le prime notizie in merito alle novità della MIUI 11 per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, tra cui anche un Video Editor rinnovato.

Xiaomi Mi 10 Pro: la nuova versione si aggiorna con un Video Editor migliorato…

Secondo quanto si evince dalle immagini e dal video che trovate in basso, l'ultimo aggiornamento della MIUI 11 dedicata ai nuovo top di gamma del brand cinese hanno introdotto un nuovo Video Editor per l'app Galleria di Xiaomi. Anche se non si tratta di un vero e proprio Video Editor avanzato, questa novità per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro consente di modificare al volo le proprie clip sfruttando varie funzionalità. Tra queste, è possibile usare modelli predefiniti, aggiungere i sottotitoli, unire più clip, controllare la velocità di riproduzione ed effettuare crop. Ovviamente non mancano i filtri e la possibilità di aggiungere la propria musica.

In altro trovate un breve video che mostra alcune di queste feature in azione.

…in arrivo anche su Xiaomi.EU!

Come avrete notato, la clip è stata girata in riferimento al piccolo Redmi Note 7. Questo perché, nonostante si tratti di una novità dedicata solo a Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, il team della Xiaomi.EU è già al lavoro per portare il nuovo Video Editor a bordo di altri modelli del brand cinese. L'editor dovrebbe trovare spazio già nei vari aggiornamenti di questa settimana, ma – ovviamente – per tutte le novità del caso vi invitiamo a dare un'occhiata al portale ufficiale della celebre ROM.

