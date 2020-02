Xiaomi Mi 10 Pro sviscerato nel teardown ufficiale

Non avete avuto ancora abbastanza della vostra razione quotidiana di Xiaomi Mi 10? Bene, perché abbiamo già le primissime immagini del teardown che vede “sviscerato” il nuovo top di gamma cinese. Condiviso dal leaker Teme su Twitter, bastano quattro immagini per confermare buona parte delle specifiche che ritroveremo sul nuovo telefono Xiaomi. A partire dalla prima immagine, dove campeggia il display sollevato, al di sotto del quale si trova il sensore ID ottico per lo sblocco. È ben visibile anche la grossa heatpipe in rame, con la quale poter dissipare il calore prodotto dallo Snapdragon 865.

Aggiornamento 19/02: dopo aver assistito al suo debutto, ecco il primo teardown di Xiaomi Mi 10 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Ebbene sì: in rete circola già un primissimo teardown di Xiaomi Mi 10

Per quanto il display non sia visibile dal sopra, guardandolo da sotto è possibile notare il foro in alto a sinistra. Sì, perché avremo un display forato che ospiterà la selfie camera per selfie e videochiamate. Nelle foto successive ci si concentra sulla back cover, sotto alla quale si cela la bobina che si occupa della gestione della ricarica wireless. Più in alto, invece, vediamo la quad camera, ereditata direttamente da Xiaomi Mi Note 10. Cambia soltanto la disposizione del flash LED, non più a fianco, bensì sotto il quarto sensore.

Aggiornamento 19/02

Mancava soltanto il teardown di Xiaomi Mi 10 Pro ed eccolo qua nella sua interezza. Per di più in un video ufficiale che ci permette di apprezzarne le fattezze interne, a partire da elementi come NFC e ricarica wireless. Tolti questi, si nota subito la coppia di speaker dalle dimensioni importanti, così come la mascherina che protegge i sensori fotografici. Abbiamo poi la batteria, la scheda madre e tutti gli elementi che ne compongono le caratteristiche hardware.

