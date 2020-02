Xiaomi Mi 10 Pro costa troppo? Il CEO sbandiera le vendite

Da sempre Xiaomi è sinonimo di rapporto qualità/prezzo, salvo eccezioni come la famiglia Mi MIX. Non sorprende, quindi, che in molti siano rimasti dubbiosi sulla politica dei prezzi applicata a Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. In molti si sono dichiarati delusi dall'innalzamento dei costi che è avvenuto con l'ultima sfornata di top di gamma. Basti pensare che, mentre Mi 9 partiva da 2999 yuan (390€), Mi 10 si è spostato sui 3999 yuan (530€). Senza considerare Mi 10 Pro, il vero flagship che ha calamitato l'attenzione del pubblico, e i suoi 4999 yuan (650€).

Lei Jun parla delle lamentele per il prezzo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Da qui è partita tutta una discussione legata alla possibilità che Xiaomi avrà nello scontrarsi nella fascia alta con i colossi di riferimento. Sì, perché a questo punto i concorrenti di uno Xiaomi Mi 10 Pro non sono più i top di gamma economici in madrepatria, bensì quelli più blasonati dell'occidente. Molto probabilmente qua da noi Mi 10 Pro debutterà attorno ai 700/800€, scontrandosi con brand come OnePlus e Huawei. Senza considerare che top di gamma come quelli di casa Samsung possono vantare uno street price spesso più basso di quello di listino.

Fatto sta che in Cina le prime vendite di Xiaomi Mi 10 Pro si sono rivelate piuttosto positive. Il primo flash sale si è concluso con 100.000 vendite, dimostrando un certo riscontro da parte del pubblico di acquirenti. Le prossime vendite partiranno dal 3 marzo, anche se per l'Europa è ancora presto per parlare di vendite. A questo punto il CEO Lei Jun ha colto la palla al balzo per in un certo senso bacchettare l'opinione pubblica, scettica sulle possibilità di Xiaomi nel mercato high-end. Specialmente nei confronti di tutti quei recensori che hanno dimostrato scetticismo nei confronti della politica dei prezzi di Mi 10. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

