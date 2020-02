Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: i prezzi in Italia non vi faranno piacere

Sono passate poche ore dalla notizia relativa ai prezzi di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro che i leaks si intensificano nuovamente. Si vanno ad aggiungere ulteriori dettagli relativi all'Italia, grazie ad una fonte riportata da TuttoAndroid. Secondo quanto specificato, i nuovi top di gamma 2020 avranno un costo non propriamente contenuto qua nel nostro paese. Anzi, sarebbe ben superiore rispetto a quanto proposto con i modelli di scorsa generazione. Cifre che, se fossero confermate, provocherebbe non poca ira negli afecionados del brand arancione.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Tab 5G: in arrivo il primo tablet 5G

Questi sarebbero i prezzi di listino per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro in Italia

Tenetevi forte, perché Xiaomi Mi 10 sarebbe pronto a debuttare nel nostro paese ad un costo di listino di ben 899€. Inoltre, lo Xiaomi Mi 10 Pro 5G si spingerebbe ancora più in là, arrivando a costare circa 1099€. Già, prezzi decisamente superiori rispetto ai 449.90€ richiesti al lancio per Xiaomi Mi 9. Certo, ci saranno in ballo tagli di memoria più capienti, nonché una scheda tecnica evoluta (come ovvio che sia). Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di cifre molto vicine ai brand più blasonati, come Samsung e Huawei.

Sicuramente quest'ultimo brand sarà penalizzato dall'assenza dei servizi Google e l'azienda, conscia di ciò, potrebbe voler puntare a prendere il suo posto nell'immaginario comune. A questo punto ci aspettiamo novità di spessore, come una certificazione IP68, speaker stereo ed un comparto fotografico all'altezza.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.