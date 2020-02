La fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro sorprenderà tutti su DxOMark | Teaser

Lo Xiaomi Mi 10 è uno dei top di gamma più attesi di questa prima metà del 2020. Da un lato il prezzo più elevato comporterà lamentele da parte di coloro che si aspettavano da Xiaomi una gestione più oculata dei costi. Dall'altro, però, c'è fervore sulle novità tecniche che saranno implementate, specialmente dal punto di vista della fotocamera. A tal proposito, in molti attendono di sapere quale sarà il punteggio ottenuto sulla piattaforma di DxOMark.

Aggiornamento 12/02: dopo i primi teaser video sulla fotocamera di Mi 10, l'immagine di testata ci anticipa che domani Xiaomi Mi 10 Pro sarà già su DxOMark.

La valutazione di DxOMark sulla fotocamera di Xiaomi Mi 10 sarà piuttosto positiva

I piani alti non hanno tardato a buttare benzina sul fuoco sull'argomento, con Lu Weibing che si è leggermente pronunciato sull'argomento. In risposta ad un commento sotto un post su Weibo, il presidente e general manager di Redmi ha risposto che rimarremo “piacevolmente sorpresi“. Ad essere testato dal team DxOMark dovrebbe essere la variante massima, ovvero lo Xiaomi Mi 10 Pro. Considerato che buona parte del comparto fotografico sarà ereditato da Mi Note 10 Pro (aka Mi CC9 Pro), ci aspettiamo un punteggio sopra i 121 punti, forse attorno ai 130.

Secondo quanto trapelato finora, la fotocamera principale dovrebbe essere da 108 MP, ovvero lo stesso sensore Samsung visto sul succitato flagship Xiaomi. A questo sarebbero affiancati altri 4 sensori, con un grandangolare da 16 MP ed una coppia da 12+5 MP come teleobiettivo incrociato.

Aggiornamento 12/02

Finora i teaser ufficiali relativi a Xiaomi Mi 10 si sono concentrati su tanti aspetti dello smartphone, ma non sulla fotocamera. Qualche dettagli è sì trapelato, ma non in maniera massiccia. Nel frattempo, in rete è spuntato qualche video postato in anticipo rispetto al previsto. In queste clip, qua sotto raggruppate in un unico video, vediamo il flagship all'opera nel mondo reale.

