Questo è Xiaomi Mi 10: la conferma dei leaker

Di Xiaomi Mi 10 sappiamo molte cose, sia relativi alla scheda tecnica che al prezzo di vendita. Quello che non sappiamo, o meglio, che non sapevamo, è come si presenterà visivamente. Sì, perché una presunta foto dal vivo ce lo rivelerebbe, almeno in parte. E sulla sua veridicità si è espresso il leaker Xiaomishka, confermando la sua autenticità ma aggiungendo che le cose più interessanti sono state oscurate.

Xiaomi Mi 10 è stato parzialmente svelato nella prima foto dal vivo

Da quel poco che riusciamo a scorgere, ci verrebbe confermato che Xiaomi Mi 10 (e probabilmente anche Mi 10 Pro) avrà un display Dual Edge. Introdotta con la serie Mi CC9 e Mi Note 10, questa curvatura renderà ancora più premium il top di gamma Xiaomi. Anche se siamo certi che molti utenti non gradiranno una curvatura così accentuata. E non è forse un caso che Samsung, artefice di tale feature, abbia deciso di abbandonarla con Samsung Galaxy S20. Sempre parlando di display, il pannello OLED forato da 6.4″ con dual selfie camera dovrebbe godere di un refresh rate elevato, pur essendo “soltanto” in Full HD+ (ma la batteria ringrazia).

Xiaomi Mi 10 real device 🤔

Well, my friend, I believe you, all the more you have hidden all the most interesting 😊 pic.twitter.com/GBb3PeKPo9 — Xiaomishka (@xiaomishka) February 5, 2020

Cos'altro sappiamo di Xiaomi Mi 10? Che avrà un comparto fotografico dotato di zoom e OIS potenziati, così come che sarà il primo con Snapdragon 865 e RAM LPDDR5 con tagli fino a 16/512 GB. Inoltre, si parla di una batteria da ben 5250 mAh con ricarica rapida fino a 66W, mentre la quad camera sarebbe da 108+16+12+5 MP. Al contempo, i prezzi in Italia non saranno entusiasmanti, come svelato in anteprima. Appuntamento fra pochi giorni, almeno stando alla data trapelata per errore.

