Insieme ai nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro la compagnia di Lei Jun ha lanciato anche una ventola di raffreddamento per smartphone (già in commercio in patria) ed un caricabatterie GaN. Tuttavia gli accessori dedicati agli appassionati cinesi che hanno acquistato i due flagship non finiscono qui ed oggi Xiaomi ha lanciato la flip cover realizzata appositamente per i nuovi arrivati.

Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro: ecco la flip cover ufficiale!

La nuova cover ufficiale per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro è in vendita online e negli store fisici in Cina ed è disponibile nelle colorazioni Orange, Red, Yellow, Green, Blue e Black. Il prodotto è realizzato in pelle mentre nell'angolo in alto a destra è presente uno spazio per la visualizzazione di ora e data.

La cover è realizzata su misura per i due top di gamma (che hanno le medesime dimensioni) ed è di certo “leggermente” più ingombrante del corpo dei device. Tuttavia si tratta di un compromesso necessario per chi punta alla massima protezione.

Il prezzo di vendita della nuova flip cover dedicata a Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro è di soli 69 yuan (circa 8.90€ al cambio attuale), una cifra super economica nel perfetto stile del brand. Per tutti i dettagli sul debutto in patria dei nuovi dispositivi top di Xiaomi vi rimandiamo all'articolo dedicato. In merito al lancio in Europa, al momento l'azienda cinese non ha ancora confermato una data.

