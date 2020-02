Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Edition potrebbe debuttare ad un prezzo esorbitante

In questi giorni se ne leggono di cotte e di crude, tra conferme ufficiali da parte dell'azienda e leak. L'imminente flagship della casa cinese sembra non avere quasi più segreti ora che gran parte delle specifiche sembrano note (insieme al suo design). Eppure le indiscrezioni dei media cinesi riescono ancora a stupire ed oggi lo fanno in grande stile con il presunto Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Edition, versione super top dal prezzo esorbitante.

Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Edition esiste davvero?

Su Weibo ha fatto capolino un presunto teaser con tutte le varianti ed i prezzi del top di gamma in riferimento al mercato cinese. Tra questi ecco spuntare anche lo Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Edition, disponibile nella sola versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, venduta niente meno che a 6.999 yuan, ben 920€ al cambio attuale. Ovviamente al momento manca qualsiasi dettaglio ufficiale in merito a questa variante, quindi il tutto è da prendersi come un semplice rumor e nulla più.

Tuttavia vale la pena specificare che Wang Teng Thomas – Product Director di Xiaomi – ha condiviso il post a sua volta specificando che il leak in questione riporti troppe versioni del flagship. Insomma, secondo il dirigente esisterebbero meno tagli di memoria e varianti, ad un prezzo forse più salato rispetto a quanto riportato. Stranamente non smentisce (né conferma) la presenza dello Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Edition: che ci sia effettivamente qualcosa sotto? Quale che sia la risposta… manca ormai pochissimo al debutto del top di gamma!

Per quanto riguarda il poster con i prezzi, secondo questa presunta immagine il Mi 10 dovrebbe debuttare nelle seguenti versioni (con relativo prezzo):

Mi 10: 8/128 GB – 3499 yuan (460€) 8/256 GB – 3799 yuan (499€) 12/256 GB – 3999 yuan (525€)

Mi 10 Pro: 8/128 GB – 3999 yuan (525€) 8/256 GB – 4299 yuan (565€) 12/256 GB – 4599 yuan (604€) 12/512 GB – 4999 yuan (657€)

Mi 10 Pro Explorer: 8/256 GB – 5699 yuan (749€) 12/512 GB – 6299 yuan (828€)

Mi 10 Pro Ferrari: 12/512 GB – 6999 yuan (920€)



