Xiaomi Mi 10 Pro primeggia su DxOMark anche per l’audio

Lo Xiaomi Mi 10 Pro ha un costo più elevato rispetto alle generazioni passate, ma non a caso. Il team di ingegneri che ci ha lavorato ha creato un prodotto ottimo a livello multimediale, con un display squisitamente rifinito ed un comparto fotografico da primo della classe. A dircelo è DxOMark, la cui valutazione non si è fermata soltanto a foto e video, ma si è spinta oltre, posizionando al primo posto il nuovo top Xiaomi anche per quanto riguarda l'audio.

DxOMark premia anche il comparto audio di Xiaomi Mi 10 Pro

A guidare la classifica audio di DxOMark non è più Huawei Mate 20 X, bensì Xiaomi Mi 10 Pro. Si passa da un modestissimo speaker singolo su Xiaomi Mi 9 ad un ben più prestante speaker stereo sull'ultimo capitolo della saga Mi. Xiaomi ha ben pensato di utilizzare la stessa cassa sia sopra che sotto alla scocca del telefono, dando una sensazione stereofonica priva di sbilanciamenti. Per quanto non siano frontali e quindi possano essere tappati quando si impugna il telefono in orizzontale, in fase gaming, le performance superano tutti i rivali finora testati a 360°. Dinamica, timbrica e spazialità del suono restituiscono ottimi valori, così come frequenze basse e responsività dello spettro sonoro.

I miglioramenti riguardano anche la registrazione, specialmente per spazialità e localizzabilità della fonte sonora. Idem per il volume massimo e la resa delle voci. Gli unici difetti riguardano una resa non ottimale per l'app Memo, gli artefatti sonori quando si registra a volumi elevati (per esempio ai concerti) e l'udibile rumore di fondo in determinate circostanze.

Ecco come appare adesso la classifica di DxOMark:

76 – Xiaomi Mi 10 Pro 75 – Huawei Mate 20 X 74 – Apple iPhone XS Max 71 – Apple iPhone 11 Pro Max 69 – ASUS ROG Phone 2 68 – Google Pixel 4 66 – Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 5G 65 – OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+ 60 – Huawei Mate 30 Pro 54 – Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

