Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: differenze svelate in questa immagine

È soltanto questione di poche ore prima di vedere finalmente svelato tutto su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Domattina si terrà l'evento ufficiale in Cina, ma già da questa immagine possiamo scoprire qualche dettaglio finora inedito. Postata su Weibo in anteprima, il poster stampa ufficioso contiene entrambi i modelli, messi a paragone. Stranamente, però, non si scorgono grandi differenze, perlomeno sotto alcune delle specifiche tecniche che li caratterizzeranno.

LEGGI ANCHE:

Record per Xiaomi Mi TV: mai vendute così tante smart TV!

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro parzialmente svelati con un giorno d'anticipo

La prima cosa che salta all'occhio sono le colorazioni, con tre versioni (salmone, verde e nera) per Mi 10 e due versioni (bianca e blu) per Mi 10 Pro. Non solo le tinte, ma anche i materiali potrebbero differire, anche se non ci è ancora dato saperlo. Entrambi saranno mossi dallo Snapdragon 865, ma i tagli di memoria saranno diversi: in questo caso vediamo una variante da 12/256 GB per il primo ed una 12/512 GB per il secondo. Non è chiaro, però, se questi saranno i tagli di partenza o meno.

Non cambia nemmeno il display, un'unità AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz e touch sampling a 180 Hz. Lo stesso vale per le dimensioni, ovvero 162.6 x 74.8 x 8.96 mm per 208 g di peso. Cambiano invece le batterie, paradossalmente a favore di Mi 10, il quale conterà su un'unità da 4780 mAh. Al contrario, Mi 10 Pro avrà una 4500 mAh, però in grado di caricarsi più rapidamente a 50W via cavo (30W per il modello base). Invariata la ricarica wireless, per entrambi a 30W e 10W in modo inverso.

E la fotocamera? Su ambo i modelli troveremo il tanto chiacchierato sensore da 108 MP, denominato “Ultra-clear AI Camera“. Le novità hardware e software comprenderanno una modalità Super Night 2.0, filmati in 8K, video con bokeh, video macro e tanto altro ancora. Le differenze anche in questo caso non sono marcate: per Mi 10 Pro si nota l'aggiunta della modalità Notte anche per il sensore grandangolare e poco più.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.