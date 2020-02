Ecco quali componenti di Xiaomi Mi 10 Pro ne hanno aumentato il prezzo

Abbiamo già parlato in lungo e largo del prezzo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, i cui aumenti hanno sollevato polemiche, anche accese. Lo stesso Lei Jun è intervenuto nella discussione, affermando che i primi risultati di vendite hanno premiato la scelta di Xiaomi. Si è preferito puntare ad un prodotto di alta qualità, piuttosto che scendere a compromessi per avere un prezzo quanto più contenuto. Anche se la vera prova del 9 la si avrà col debutto in Europa: lì scopriremo i prezzi per l'occidente, necessariamente più alti di quelli cinesi.

Xiaomi Mi 10 costa di più per “colpa” di tre componenti hardware specifici

I motivi per cui c'è stato questo innalzamento dei prezzi sono molteplici. A partire dagli investimenti da capogiro in ambito Ricerca e Sviluppo, necessari per ottenere gli upgrade hardware della serie Mi 10. Le componenti chiave in uno smartphone sono sostanzialmente tre: display, fotocamera e SoC.

Ed è proprio in questi tre comparti che Xiaomi ha apportato miglioramenti tali da provocare un aumento dei costi di produzione. Per esempio il display curvo, AMOLED e a 90 Hz, arriva a costare 90$, praticamente il triplo di un normalissimo schermo piatto. E fortunatamente non è un'unità Quad HD, altrimenti i costi sarebbero stati ulteriormente alti.

Xiaomi Mi 10 curved screen costs $ 90, and other flat screens are only $ 30. In addition, Xiaomi's 108MP sensor costs $ 50 and 48MP costs $ 13. Snapdragon 865 and 5G basebands cost twice as much as 855! — Ice universe (@UniverseIce) February 26, 2020

Lo stesso avviene con il comparto fotografico: per entrambi il sensore principale è un Samsung da 108 MP. Un sensore che tocca i 50$ per il produttore, il quadruplo rispetto ai sensori Sony da 48 MP visti più volte nel 2019, come su Mi 9. Senza considerare, infine, lo Snapdragon 865 e relativa piattaforma connettiva 5G, addirittura raddoppiato come costi rispetto allo Snapdragon 855. Il chipset di scorsa generazione dovrebbe costare attorno ai 50$, pertanto ipotizziamo un costo attorno ai 100$.

Già soltanto queste 3 componenti arriverebbero a costare 240$, un bel salto in alto se si pensa ai circa 90/100$ che Xiaomi avrebbe speso con il precursore di Mi 10. Per il momento le valutazioni hanno decisamente dato ragione all'azienda, come dimostrano i punteggi DxOMark, anche in ambito audio.

