Xiaomi Mi 10 Pro da record su Antutu, grazie ad un update

Con l'avvento dello Snapdragon 865, saranno sempre più numerosi gli smartphone in grado di spingersi in alto nei benchmark. Lo dimostra l'ultimo test Antutu svolto su Xiaomi Mi 10 Pro, condiviso dalla stessa azienda su Weibo, a dimostrazione di cosa sia in grado l'ultimo pupillo. Come svelato nella foto condivisa, il top di gamma è in grado di superare i 610.000 punti. Questo, però, non era possibile fino a ieri, dato che è il nuovo aggiornamento che ha sbloccato la vera potenza dell'impianto hardware del telefono.

L'ultimo aggiornamento ha reso Xiaomi Mi 10 Pro da record per Antutu

I primissimi benchmark Antutu effettuati su piattaforma Qualcomm si attestavano attorno ai 560.000 punti, un risultato comunque considerevole. Ma evidentemente il SoC high-end è in grado di spingersi oltre, come dimostrato su Xiaomi Mi 10 Pro. L'aggiornamento in questione, ovvero la MIUI V11.0.7.0.QJACNXM, ottimizza i driver della GPU Adreno 650, dandole modo di esprimersi a pieno. Questo spiegherebbe anche il punteggio dubbio ottenuto da Realme X50 Pro, probabilmente anch'esso soggetto a questo tipo di ottimizzazione.

Tornando a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro, questo update introduce anche ulteriori migliorie:

Migliorata la qualità sonora degli speaker

Risolti i problemi di connessione dati

Migliorata la velocità di WeChat sotto rete mobile

Aggiornate le patch di sicurezza Android a febbraio 2020

Ottimizzato il segnale debole per le band 5G WLAN

Risolti i problemi di rete e latenza con le connessioni Wi-Fi ed altri minori miglioramenti

