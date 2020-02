Xiaomi Mi 10 Pro 5G si mostra dal vivo nelle prime immagini hands-on

La compagnia di Lei Jun ha presentato da pochissimo i suoi nuovi top di gamma in patria e ovviamente l'entusiasmo dei Mi Fan occidentali non ha fatto che aumentare, visto che il debutto dei dispositivi è previsto anche per il mercato europeo. Curiosi di conoscere meglio lo Xiaomi Mi 10 Pro 5G? Allora date un'occhiata a queste immagini dal vivo hands-on, che ci illustrano a 360° il design del nuovo arrivato di casa Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G: eccolo in tutto il suo splendore nelle prime immagini hands-on

1 di 12

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, lo Xiaomi Mi 10 Pro 5G arriva con un ampio pannello AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con il supporto HDR10+ e certificazione TUV Rheinland. Come si evince anche dalle immagini in alto, si tratta di una soluzione Dual Edge con un foro nel display per la selfie camera da 20 MP.

Grandi novità anche per il comparto fotografico principale, con un sensore da 108 MP accompagnato da un grandangolo da 20 MP, un teleobiettivo ibrido 10X da 8 MP, una lente da 12 MP per la profondità di campo. Il dispositivo si è già guadagnato il plauso di DxOMark per la qualità di foto e video (e anche per l'audio).

Ovviamente lo Xiaomi Mi 10 Pro 5G punta forte anche sulla potenza – con lo Snap 865 ed una configurazione massima da 12/512 GB con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0 – e sull'autonomia, con una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 50W. Allora, che ve ne pare del nuovo dispositivo top di Xiaomi?

