Xiaomi Mi 10 potrebbe essere il primo a montare una RAM LPDDR5

Sembra che ormai l'attesa per Xiaomi Mi 10 stia per terminare. Mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale di questo dispositivo, di cui ormai conosciamo quasi tutto. Alcune delle caratteristiche principale, infatti, sono trapelate nel corso di queste settimane, dandoci un assaggio di quello che sarà il prossimo flagship del brand cinese. Forse, però, questo telefono potrebbe riservare anche qualche sorpresa. Non sappiamo ancora nulla, infatti, in merito alle memorie montate su tale prodotto, e questo potrebbe indicare la presenza di una grossa novità.

Micron Technology avvia la produzione di RAM LPDDR5

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Xiaomi Mi 10 possa essere il primo smartphone a montare una RAM di tipo LPDDR5. Secondo quanto riferito da Micron Technology, dunque, sembra che il primo chip sia stato già prodotto, dando avvio ad una catena di montaggio che nei prossimi mesi incrementerà la propria attività.

Tale componente offrirà performance migliori della passata generazione. Questa, infatti, dovrebbe garantire una velocità di trasmissione fino a 6,4 Gbps, il 20% più veloce rispetto ad una RAM LPDDR4x. Ovviamente, poi, dovrebbero ridursi anche i consumi energetici. Non stupisce, dunque, che proprio Xiaomi Mi 10 possa essere il primo smartphone a montare questo tipo di componente, sebbene la produzione di questi device sia probabilmente già stata avviata. Vedremo, dunque, che cosa scopriremo nei prossimi giorni a riguardo.

