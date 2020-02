L’ex VP di Meizu critica Xiaomi Mi 10 per il suo prezzo

Attorno alle previsioni di prezzo per la serie Xiaomi Mi 10 si è creato un acceso dibattito. Quelli che erano considerati produttori storicamente attenti al prezzo stanno progressivamente spostandosi verso lidi meno low-cost. Prima Huawei, poi OnePlus e adesso anche Xiaomi si appresta a fare il grande passo. La stessa dirigenza non ha tardato a confermare i rumors sul prezzo, specificandone le motivazioni. L'upgrade qualitativo, con sempre meno compromessi tecnici, ha comportato un fisiologico aumento dei costi.

Li Nan dice la sua sulla gestione del prezzo di Xiaomi Mi 10

Dopo la community online, anche Li Nan ha deciso di dare la propria opinione sulla situazione. Se non vi ricordaste di chi stiamo parlando, è l'allora vice presidente di Meizu, momentaneamente ritiratosi dal settore. E proprio perché è svincolate da legami aziendali, si sta divertendo a fare da opinionista sulle novità dei vari brand. Prima su Apple, poi su Huawei e adesso nuovamente su Xiaomi.

Li Nan si è voluto concentrare su due novità previste per Xiaomi Mi 10, delle quali non si è molto parlato finora. La prima riguarda il comparto gaming, ancora più potenziato rispetto alle scorse generazioni. Non soltanto lo Snapdragon 865, ma anche e soprattutto il reparto dissipazione garantirà di poter giocare senza compromessi, anche a lungo. Inoltre, il display ad alto refresh rate sarà supportato da sempre più titoli all'interno del Play Store.

L'altro aspetto su cui si è concentrato Li Nan è quello delle videochiamate, sempre più utilizzate (specialmente in Asia), grazie alle varie app social che lo permettono. Un miglioramento a livello hardware che le renderà più fluide su Mi 10, anche se non viene specificato in che modo.

Il tutto si tradurrà in un prezzo più elevato rispetto a quanto sperato dai Mi Fan più attenti al portafogli. Ciò renderà Mi 10 non necessariamente un flagship killer, mettendolo al pari (o quasi) della concorrenza più blasonata. Se ciò non andrà ad impattare sulle vendite lo scopriremo soltanto dopo il MWC 2020, dopo il quale lo vedremo debuttare ufficialmente.

