Xiaomi Mi 10 è il miglior Android nella gestione della luminosità: ecco perché

Come sottolineato in più occasioni, lo Xiaomi Mi 10 è un piccolo concentrato di tecnologia che ingloba varie novità per il brand cinese. Abbiamo parlato della RAM LPDDR5, dello Snapdragon 865, del suo display e della fotocamera, tutti elementi che vanno a comporre un flagship degno di questo nome. Eppure sembra che le migliorie si muovano anche in altre direzioni ed i primi ad accorgersene sono stati gli stessi Mi Fan cinesi dopo l'acquisto del top di gamma.

Xiaomi Mi 10 ha la miglior luminosità automatica secondo gli utenti e l'azienda risponde ai Mi Fan

Le prime vendite del dispositivo sono andate alla grande per la compagnia di Lei Jun, registrando l'ennesimo sold out istantaneo. Gli appassionati che hanno già ricevuto lo Xiaomi Mi 10 hanno pubblicato commenti entusiasti sulla gestione della luminosità automatica del flagship, definendolo addirittura il miglior Android in tal senso. Si tratta di un'esagerazione bella e buona? No, secondo Zhang Guoquan, a capo del dipartimento software di Xiaomi.

L'ingegnere è intervenuto in risposta agli utenti confermando i miglioramenti della funzionalità. Per lo Xiaomi Mi 10, il team di sviluppo ha effettivamente implementato delle novità per rendere la gestione della luminosità automatica ancora più performante, complice anche il pannello OLED a bordo del dispositivo, dotato di 4096 livelli di regolazione. Ciò è associato alle ottimizzazioni degli algoritmi AI per la gestione della luminosità automatica a bassa intensità.

Oltre alla componente software – con funzioni AI migliorate – il tutto sfrutta per la prima volta sia il sensore di luminosità e il giroscopio, in modo da monitorare a 360° sia l'ambiente circostante che le azioni dell'utente. I dati vengono elaborati dall'AI in modo da applicare il miglior scenario possibile per la situazione, con un effettivo miglioramento delle prestazioni in modalità luminosità automatica.

Insomma, la compagnia cinese applica anche delle migliorie “invisibili” ma, a quanto pare, gli appassionati del brand sono sempre più attenti e consapevoli. Che ne pensate di questa novità? La ritenete utile? Ma soprattutto… quanto aspettate il lancio europeo dello Xiaomi Mi 10?

