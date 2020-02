Xiaomi Mi 10 è il top grazie ad un investimento da capogiro in R&D

L'evento di presentazione dello Xiaomi Mi 10 si è concluso da alcune ore e nonostante ciò continuano ad arrivare dettagli e curiosità sui nuovi flagship del brand cinese. Il dispositivo si è comportato in maniera egregia su DxOMark (anche lato audio) ed offre un vero e proprio “piccolo” concentrato di tecnologia. Il motivo? Ovviamente un investimento da capogiro in Ricerca & Sviluppo, secondo quanto rivelato da Lei Jun.

Xiaomi Mi 10 è frutto degli investimenti in Ricerca & Sviluppo e l'azienda è intenzionata a puntare ancora più in alto

Durante la presentazione il CEO dell'azienda cinese ha snocciolato un po' di dati sul top di gamma, svelando che l'investimento in Ricerca & Sviluppo per la gamma Xiaomi Mi 10 è stato di circa 1 miliardo di yuan, pari a oltre 131 milioni di euro al cambio. Nel corso del 2019 la compagnia ha investito la bellezza di 7.5 miliardi di yuan (quasi un miliardo di euro) e le cifre per il 2020 saranno altrettanto strepitose.

Lei Jun ha annunciato che Xiaomi – per l'anno corrente – ha intenzione di puntare ben 10 miliardi di yuan (oltre un miliardo di euro) nella divisione Ricerca & Sviluppo, in modo da migliorare ulteriormente il livello tecnologico dei propri prodotti. Ovviamente il tutto non comprenderà solo smartphone, ma anche 5G e IoT, offrendo un ventaglio sempre maggiore di dispositivi avanzati a prezzo conveniente.

Che ne pensate degli investimenti da capogiro di Xiaomi per R&D? Secondo voi hanno dato i loro frutti, anche alla luce del Mi MIX Alpha e della – futura – ricarica rapida da 100W?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.