Il prossimo top di gamma della compagnia di Lei Jun sarà presentato in patria il 13 Febbraio mentre noi occidentali dovremo attendere il MWC 2020. Nonostante ciò, a sorpresa, lo Xiaomi Mi 10 è apparso in preordine su AliExpress, ad un prezzo particolarmente invitante, specialmente alla luce del dibattito in merito all'eventuale aumento del costo del dispositivo rispetto al suo predecessore.

Xiaomi Mi 10 è già in vendita su AliExpress, ma ne vale la pena?

Da pochissimo, il nuovo flagship ha fatto capolino su Goldway, uno degli store di vecchia data di AliEpress e – soprattutto – uno dei più affidabili della piattaforma di e-commerce. Lo Xiaomi Mi 10 viene proposto nelle sue incarnazioni da 8/128 GB e 8/256 GB, rispettivamente a 463€ e 556€. Il prezzo di vendita delle due versioni è davvero goloso, specie se rapportato al comparto tecnico del dispositivo. Infatti, il nuovo Mi 10 avrà a bordo l'ultimo Snapdragon 865, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, una Quad Camera con un sensore principale da 108 MP ed un ampio display con bordi curvi ed un foro per la selfie camera.

Insomma, si tratta di un concentrato di tecnologia e a questo prezzo da davvero gola. Come anticipato poco fa si tratta di un preordine, con consegna massima prevista entro il 22 Marzo. Le tempistiche sono credibili e lo store è – come sottolineato anche prima – uno dei più affidabili di AliExpress. Se siete tentati vi lasciamo i link in basso anche se dal nostro punto di vista sconsigliamo questo acquisto data la mancanza di certezze sulle tempistiche di spedizione e l'assenza di opzioni di consegna senza dogana.

