Xiaomi Mi 10: Lei Jun mostra il flagship alle prese con un video in 8K

La presenza dello Snapdragon 865 permetterà allo Xiaomi Mi 10 di effettuare riprese in 8K. La feature era già stata anticipata qualche giorno fa ed ora è lo stesso Lei Jun a darci un assaggio delle capacità del top di gamma con una breve clip pubblicata su Weibo, il noto social cinese.

Xiaomi Mi 10 sarà in grado di effettuare riprese e l'ennesima conferma arriva da Lei Jun

Il video in questione – della durata di poco più di un minuto – ci mostra varie scene girare con lo Xiaomi Mi 10, come anticipato alle prese con registrazioni effettuate in 8K. Il post che accompagna la clip fa riferimento alle possibilità offerte dal 5G in termini di comunicazione e di velocità, possibilità che hanno bisogno di funzionalità adeguate. E ovviamente il riferimento è tutto per i video in 8K, utili per girare Vlog in altissima risoluzione.

1 di 3

Per quanto riguarda il video in questione, lo trovate sul profilo Weibo del CEO di Xiaomi, disponibile in fonte. Comunque, oltre alle capacità del top di gamma, finalmente abbiamo il piacere di ammirare lo Xiaomi Mi 10 dal vivo. Il flagship era già apparso in due video promozionali (qui e qui) e nei poster ufficiali, ma questa è la prima volta che lo osserviamo per bene, da vicino e soprattutto in mano a Lei Jun!

Il design è ormai risaputo: abbiamo un pannello con bordi curvi ed un piccolo foro per la selfie camera, con cornici ben ottimizzate. Il top di gamma è spuntato anche su Antutu e Geekbench, mostrando risultati da paura (come ci si aspetterebbe da un dispositivo premium). Il lancio europeo è previsto per il MWC 2020, ma per fortuna manca solo una manciata di giorni per l'evento in Cina, il quale ci permetterà di scoprire tutti i dettagli dello Xiaomi Mi 10 prima della fiera catalana.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.