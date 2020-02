Xiaomi Mi 10 ha una fotocamera “spaziale” e la prova è in queste foto

Durante l'evento di lancio dello Xiaomi Mi 10 e del suo fratello maggiore Pro, Lei Jun ha affermato che l'azienda ha collaborato con l'Istituto Tianyi per mandare in orbita l'ultimo top di gamma del brand, al fine di scattare dei sample fotografici spaziali. Ed effettivamente la Quad Camera del dispositivo è riuscita a catturare delle immagini spettacolari e suggestive, disponibili per gli appassionati sotto forma di sfondi.

Xiaomi Mi 10 è stato spedito nello spazio per scattare foto e questo è il risultato

1 di 3

Per chi si fosse perso i dettagli sulle specifiche, lo Xiaomi Mi 10 è equipaggiato con un modulo fotografico composto da un sensore principale dal 108 MP accompagnato da un grandangolare da 13 MP, una lente Macro da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP. Le immagini scattate del flagship inviato nello spazio sono state pubblicate nel portale ufficiale dedicato (lo trovate qui) e si presentano come sfondi scaricabili.

Lei Jun ha rivelato che l'impresa ha richiesto ben 168 giorni, con circa 343 problemi tecnici di varia natura: per fortuna il dispositivo è riuscito a superare con successo l'atmosfera e scattare delle foto da urlo. Insomma, una trovata pubblicitaria di certo esagerata, ma che ha portato i suoi frutti viste le bellissime immagini realizzate dallo Xiaomi Mi 10. Che ve ne pare di questi scatti?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.