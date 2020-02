Xiaomi Mi 10 avrà zoom, OIS portentosi e video 8K

Xiaomi Mi 10 sta per essere presentato ufficialmente (e la Borsa ringrazia) e sarà il primo top di gamma a montare lo Snapdragon 865. Ovviamente questa non sarà l'unica novità montata a bordo, con gli utenti che si aspettano netti miglioramenti per il comparto fotografico. E così sarà, perlomeno in fase di zoom, come dimostrano le prime foto reali scattate e postate su Weibo dal vice presidente Lu Weibing in persona.

Aggiornamento 08/02: come si evince dai render ufficiali di Mi 10, una delle novità su cui Xiaomi punta è la possibilità di registrare video in 8K.

Aggiornamento 06/02: su Twitter è stato postato un video che potrebbe essere stato girato con Xiaomi Mi 10. Trovate i dettagli a fine articolo.

Il CEO ci mostra le prime foto scattate con lo zoom di Xiaomi Mi 10 (Pro?)

Il panorama innevato nei pressi di uno dei palazzi Xiaomi a Pechino è stato immortalato nella prima foto, per poi effettuare uno zoom sulle statuette di Mitu situate in basso. Non sappiamo ancora quale sarà la lunghezza focale offerta dal teleobiettivo che troveremo su Xiaomi Mi 10. Considerato quanto visto con Mi Note 10, è altamente probabile che sulla decima generazione del flagship avremo uno zoom ottico 5x. Si vocifera anche di un possibile step in avanti, con uno zoom ottico 10x ancora più evoluto. Ma la verità che è nemmeno Samsung dovrebbe riuscire in questa impresa, con soltanto Huawei (e forse OPPO) che potrebbe riuscire in questo intento.

Sappiamo anche che Xiaomi Mi 10 avrà un sensore primario da 108 MP. Pertanto non è da escludere che una risoluzione del genere possa essere sfruttata per effettuare crop estremi come quello in questione. Fatto sta che il nuovo top di gamma potrebbe essere sì allettate, ma ad un prezzo non proprio per tutti.

Aggiornamento 05/02

Il leaker Xiaomishka ha postato un video registrato con uno smartphone non specificato, chiedendo se la stabilizzazione sia meglio di quella di Mi 9. Viene da pensare che possa trattarsi, quindi, di Xiaomi Mi 10, da cui ci si aspetta una stabilizzazione OIS+EIS più performante.

Guys, what do you think about this video shot on new #Xiaomi phone? Good stabilization compared to Mi 9?😊 pic.twitter.com/tiPywzTTK6 — Xiaomishka (@xiaomishka) February 5, 2020

Aggiornamento 06/02

Un altro video, sempre postato da Xiaomishka, ci mostra il viewfinder di un inedito smartphone in grado di ingrandire l'inquadratura fino ad uno zoom 50x. Una feature già vista con Mi Note 10 ma che quasi sicuramente sarà portata anche su Mi 10.

Guys, what do you think about such a zoom in #Xiaomi‘s smartphone. How often would you use this feature and is it worth it to overpay for such a camera? pic.twitter.com/tRxQObmUei — Xiaomishka (@xiaomishka) February 6, 2020

