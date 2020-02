Xiaomi Mi 10 avrà un ottimo display AMOLED di Samsung

Mancano poche ore al lancio della Xiaomi Mi 10 e tra i dirigenti della compagnia cinese sembra che la corsa allo spoiler sia giunta in una fase particolarmente agguerrita. Il CEO Lei Jun ci ha rivelato vari dettagli su batteria e ricarica, audio, performance video e fotocamera: insomma, sembra che lascerà davvero poco all'evento di presentazione! Ora ci si mette anche Wang Teng Thomas, Product Manager del brand, con alcuni dettagli in merito al display del flagship, prodotto dalla rivale Samsung.

Aggiornamento 10:30: altri teaser ci svelano ulteriori specifiche del pannello di Mi 10. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 10: svelati nuovi dettagli sul display del flagship

Il buon Wang Teng Thomas – che ci ha lasciato con una pulce nell'orecchio in merito ad una presunta Ferrari Edition – interviene nuovamente sul top di gamma. Secondo quanto riportato dal dirigente, lo Xiaomi Mi 10 avrà a bordo un pannello prodotto da Samsung, almeno per quanto riguarda tutto il periodo iniziale di commercializzazione. Nella fase successiva, alle soluzioni Samsung saranno accompagnati anche display realizzati da una casa cinese, ma purtroppo non viene specificato quale.

Inoltre, Thomas fa riferimento esclusivamente allo Xiaomi Mi 10, non rivelando alcun dettaglio in merito ai fornitori per la variante Pro. Il post del dirigente continua snocciolando un po' di informazioni sul pannello del top di gamma. Questo sarà un'unità da 6.67″ con bordi curvi ed un foro per la selfie camera, con supporto alla gamma cromatica DCI-P3, luminosità massima di 1.200 nit, riproduzione del colore di JNCD <0.55 (superiore a quella di iPhone 11 Pro, di JNCD <0.9).

Viene confermata ancora una volta la presenta di una soluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento del tocco da 180 Hz. Infine il dirigente ha spiegato che l'azienda ha preferito non optare per un pannello in 2K a 120 Hz per motivi legati al consumo di energia.

Aggiornamento 10:30

Nel pannello sopra vediamo tante specifiche racchiuse in un'immagine, ma Xiaomi non ha tardato a rilasciare ulteriori teaser che si concentrano su determinati aspetti. Per esempio, lo spazio occupato dal foro della selfie camera sarà ottimizzato rispetto a quanto visto su altri smartphone. L'ingombro sarà di soltanto 1.74 mm, con un foro che sarà ritagliato su misura per il sensore della selfie camera, senza bordi attorno.

L'altro teaser riguarda il profilo colore. Il team di ingegneri che si è prodigato per restituire uno schermo quanto più fedele alla realtà, senza variazioni particolari. Misurandolo in laboratorio, si ottengono valori di JNCD < 0.55 e Delta E < 1.11. Il primo acronimo sta per “Just Noticeable Color Difference” ed indica la differenza di colore fra quella misurata e quella a cui si fa riferimento. E quando i valori sono inferiori ad 1, come nel caso di Mi 10, si tratta di una variazione visivamente indistinguibile.

Lo stesso vale per il Delta E (o ΔE), ovvero il metodo con cui misurare le differenze visive fra due colori. Anche qua abbiamo un valore ideale, vicino allo 0: per esempio, Samsung Galaxy Note 10+ misura un Delta E di circa 3, mentre iPhone 11 Pro Max di circa 1.4.

