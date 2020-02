Xiaomi Mi 10: svelata per errore la data di presentazione

Per quanto nel resto del mondo la situazione sia decisamente più stabile, in Cina l'allerta Coronavirus rimane ancora alta. Per questo sono stati annullati vari eventi, fra cui probabilmente quelli offline per Xiaomi Mi 10 (e sicuramente quello di Black Shark 3). Ciò non toglie che la presentazione si terrà per entrambi, perlomeno online. Dopo la conferma del CEO di Lei Jun sul periodo di lancio, adesso veniamo a conoscenza anche di quale sarà la data di presentazione esatta, seppur in maniera indiretta.

Ecco quando verrà presentata la serie Xiaomi Mi 10 in Cina

Nelle scorse ore la piattaforma di JingDong ha pubblicato multipli link per il test delle streaming live che ci saranno nelle prossime settimane. Una di queste è proprio quella per il lancio di Xiaomi Mi 10, con annessa data: 13 febbraio alle ore 14:00 locali (07:00 in Italia). Assieme ad essa è riportata anche la data per l'inizio delle vendite, prevista per il successivo 14 febbraio. Dopo pochi minuti questo link è stato rimpiazzato da una pagina che rimanda a Redmi K30.

Trattandosi di una notizia uscita in maniera erronea e non da parte diretta di Xiaomi, non possiamo averne la certezza assoluta. Ma le tempistiche corrispondono al periodo previsto, perciò è molto probabile che le date siano esatte. Nell'attesa di una conferma, vi rimandiamo all'articolo dedicato alla scheda tecnica di Mi 10.

