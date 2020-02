Dopo aver illustrato il sistema di raffreddamento avanzato a bordo del prossimo top di gamma, in arrivo il 13 Febbraio in Cina, Lei Jun ci mostra la potenza di calcolo dello Xiaomi Mi 10 con una prova divertente. Il flagship si troverà a risolvere un cubo di Rubik in una sfida che coinvolge anche il tre volte campione del mondo Du Yusheng.

Xiaomi Mi 10 alle prese con il cubo di Rubik e il risultato è fenomenale

Il video in questione ci mostra un simpatico confronto tre Yusheng, detentore del record mondiale di cubo di Rubik per tre volte consecutive ed un sistema di braccia robotiche controllate dallo Xiaomi Mi 10. Mentre l'uomo è riuscito a completare la sfida in soli 6.47 secondi… il nuovo flagship di casa Xiaomi ha chiuso in 1.43 secondi! Un vero e proprio mostro!

Lo scopo della clip pubblicata su Weibo da Lei Jun è quello di mostrare la potenza di calcolo dello Xiaomi Mi 10, il quale avrà a bordo lo Snapdragon 865, l'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. Il processore non sarà la sola chicca: il dispositivo farà affidamento su memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, soluzioni che rendono ancora più potente il risultato finale. E si vede, come dimostrano anche i benchmark di Geekbench postati dallo stesso CEO di Xiaomi.

