Xiaomi Mi 10: ci vorranno quasi 1.000 euro! | Leak

Sembra che l'attesa sia quasi terminata. Tra pochi giorni, infatti, dovremmo poter mettere le mani su Xiaomi Mi 10. Durante tutti questi mesi abbiamo continuato a parlarne in maniera insistente, tanto che ormai ne conosciamo quasi ogni caratteristica. Sono usciti, infatti, diversi leak e rumor su tale device. Nonostante questo, quello che ancora non sappiamo è il prezzo di vendita. Secondo alcuni leak, però, tale cifra potrebbe aggirarsi tranquillamente sui 1.000 euro.

Xiaomi potrebbe puntare tutto sulla pubblicità

A differenza degli anni passati, Xiaomi potrebbe pubblicizzare molto di più il suo nuovo flagship. Questo, dunque, si rifletterebbe in maniera negativa sul prezzo di vendita, che inevitabilmente sarebbe più alto. Stando alle dichiarazioni dei colleghi di 01net.com, dunque, pare che questa nuova famiglia di smartphone possa avvicinarsi molto ai 1.000 euro. Tale prezzo, quindi, sarebbe proprio il risultato di un massiccio investimento in pubblicità da parte del brand cinese.

Se diamo un'occhiata alle altre realtà della Cina, vediamo come il settore pubblicitario abbia giocato un ruolo fondamentale. Prendendo Huawei, ad esempio, ricorderemo tutti la presenza mediatica di questo brand, anche qui in Italia. Questo è stato necessario, dunque, per far conoscere l'azienda a tutti i consumatori ed invogliarli a provare i propri dispositivi. Una tattica che, a quanto pare, è risultata vincente.

