Xiaomi Mi 10 punta sull’autonomia: Lei Jun conferma la batteria del flagship

Manca pochissimo al debutto in Cina dello Xiaomi Mi 10 e l'entusiasmo da parte della compagnia è palpabile. Nelle ultime ore Lei Jun ha anticipato la presenza del supporto alla registrazione di video in 8K, insieme a vari sample foto e ai dettagli sulla qualità audio del flagship, che promette faville. Pensate che non sia abbastanza? Tranquilli perché l'azienda ha rivelato anche che il top di gamma avrà dalla sua un sistema di raffreddamento avanzato. Insomma, ce n'è per tutti i gusti ed ora il CEO del brand ha pensato bene di offrire una panoramica anche sulla batteria.

Aggiornamento 11/02: un nuovo caricabatteria lanciato su Xiaomi YouPin svela la ricarica rapida del modello Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi Mi 10 avrà una batteria da 4400 mAh: lo conferma l'immagine teardown ufficiale

Nelle scorse ore Lei Jun ha postato su Weibo un'immagine teardown dedicata allo Xiaomi Mi 10, mostrandoci l'interno del flagship. Osservando bene lo scatto è possibile notare la dicitura 4.400 mAh sulla batteria, la quale rivela la capienza della stessa. Tuttavia non è dato di sapere se si tratti del valore minimo: in questo caso potremmo aspettarci anche un'unità da 4.500 mAh.

Rispetto al Mi 9 e alla sua batteria da 3.300 mAh il salto in avanti c'è eccome; ovviamente si tratterebbe di una soluzione minore rispetto ai 5.260 mAh del Mi Note 10, ma quest'ultimo ha rappresentato un unicum difficilmente replicabile (a meno clamorosi colpi di scena). Comunque, assodata quale sarà la capacità della batteria dello Xiaomi Mi 10, resta una domanda: quanto impatterà su dimensioni e peso del top di gamma? Con una capienza maggiore è lecito immaginare che ci saranno dei benefici in termini di autonomia (garantiti anche dalle migliorie dello Snap 865) ma resta da vedere l'impatto sul look del dispositivo.

Confermata la ricarica rapida da 50W per Mi 10 Pro | Aggiornamento 11/02

Numerose segnalazioni ricevute dal portale cinese ItHome da parte degli appassionati del brand hanno portato alla luce un nuovo prodotto lanciato in sordina su YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun. Sul portale è spuntato in vendita un nuovo caricabatterie da parete con il supporto alla ricarica rapida da 65W, proposto a 149 yuan (circa 19€ al cambio).

Sorpresa delle sorprese, spulciando nella pagina dedicata al prodotto ecco fare capolino un'immagine dedicata allo Xiaomi Mi 10 Pro, versione maggiorata del flagship in arrivo in 13 Febbraio in Cina (e al MWC 2020 per noi occidentali). Secondo quanto riportato, il dispositivo avrà dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 50W, in grado di ricaricare completamente il flagship in soli 47 minuti.

Insomma, quanto visto tra certificazioni ed immagini leak farebbe riferimento al solo caricatore da 65W, mentre il top di gamma avrà una potenza di ricarica “minore”. Resta da vedere quale sarà la velocità di ricarica del modello standard ma a questo punto… non manca poi molto prima che si alzi il sipario sui nuovi modelli!

