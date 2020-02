Xiaomi Mi 10 avrà la stessa fotocamera di Mi 10 Pro, almeno lato software

Per il lancio di Xiaomi Mi 10 Pro, il produttore si è concentrato maggiormente sull'aspetto fotocamera. Le carte in tavola ci sono tutte per renderlo uno dei migliori camera phone in circolazione. Come dimostra la valutazione DxOMark, il comparto fotografico è di tutto rispetto, anche quando messo a confronto con i principali competitors. Ma non pensiate che sia lo stesso per lo Xiaomi Mi 10, i cui sensori sono più modesti a livello hardware per una pura scelta commerciale.

Xiaomi conferma: l'algoritmo fotografico di Mi 10 e Mi 10 Pro sarà lo stesso

Ebbene sì, perché Mi 10 non ha un vero e proprio teleobiettivo, per esempio. Ma al di là del sensore primario, gli altri 3 sensori sono ben diversi da quelli del modello Pro. Una mossa che ha suscitato le polemiche di non pochi utenti, anche se a livello software l'azienda si è impegnata a tenerli sullo stesso piano. Lo stesso Lei Jun si è esposto in merito, affermando che Xiaomi Mi 10 riceverà a fine mese un aggiornamento che introdurrà l'algoritmo utilizzato da Mi 10 Pro.

Ciò consentirà di ottenere la stessa qualità fotografica tramite il sensore primario da 108 MP, l'unico ad essere identico su ambo i modelli. Ricordiamo, poi, che dal 5 marzo verrà rilasciato l'update che renderà pubblico il firmware utilizzato da DxOMark per ottenere quel punteggio da primo della classe.

