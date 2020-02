Xiaomi M365 Pro scende a 386€ con spedizione da Europa | Coupon

Dopo qualche mese lontano dei riflettori, torniamo nuovamente a parlare del monopattino elettrico Xiaomi M365 Pro – la scelta obbligata per tutti i Mi Fan – ancora una volta in sconto con Coupon ad un buon prezzo. E l'offerta si fa ancora più allettante grazie alla spedizione dai magazzini europei!

Il monopattino elettrico Xiaomi M365 Pro è in offerta su DHGate

Lanciato in patria lo scorso anno, Xiaomi M365 Pro arriva con un design simile a quello del suo predecessore, ma introduce novità tecnica non da poco. Tra queste abbiamo un'autonomia maggiorata – con un'unità più capiente del 50% – ed un display LCD sul manubrio. La batteria aumentata permette di percorrere circa 45 Km, una distanza da non sottovalutare, specie tenendo a mente la natura del prodotto.

Il monopattino elettrico di Xiaomi è in offerta su DHGate con spedizione gratis da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare della promozione.

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.