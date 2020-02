L’impermeabile usa-e-getta di Xiaomi vi protegge dalla pioggia a pochi euro

Non è la prima volta che Xiaomi e YouPin vedono l'ingresso di capi di abbigliamento nell'enorme pletora di prodotti disponibili. Quello odierno non è tanto un vestito da indossare nel quotidiano, quanto utile in determinati ambiti meteorologici. Si tratta, infatti, di un impermeabile trasparente e pensato per essere utilizzato all'evenienza in caso di piogge improvvise. Basta tenerlo piegato nello zaino e, nel caso inizi a piovere, estrarlo, indossarlo e poi gettarlo via.

Xiaomi lancia un nuovo impermeabile trasparente per parare la pioggia

Sì, perché questo impermeabile Xiaomi è usa-e-getta, grazie agli speciali materiali utilizzati. Costruito dall'azienda partner Zhongke Hongrun Technology, lo strato plastico è spesso soltanto 0.05 mm, pur risultando resistente durante l'utilizzo. Può comunque essere riutilizzato, nel caso si vogliano evitare sprechi non necessari. Il sistema di apertura rapido adoperato permette di indossarlo e chiuderlo molto velocemente, con 4 pulsanti a scatto sul davanti. Disponibile in due colorazioni, Blu e Giallo, costa soltanto 29.9 yuan, circa 3.9€.

