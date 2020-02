Xiaomi ha vinto ben 33 premi agli iF Design Award 2020

Mentre siamo in attesa dell'evento di lancio dedicato all'imminente Xiaomi Mi 10 (il 13 Febbraio in Cina e al MWC 2020 per noi occidentali), la compagnia cinese ha annunciato di aver fatto strage di premi agli iF Design Award 2020, con ben 33 prodotti elogiati dai giudici. E tra questi ce n'è anche uno che si è aggiudicato il prestigioso iF Gold Award.

Xiaomi agli iF Design Award 2020: ecco i vincitori di quest'anno

Ad aggiudicarsi la palma d'oro degli iF Design Award 2020 è niente meno che l'aspirapolvere ciclonico targato Xiaomi Mijia, soluzione economia e senza fili elogiato per il suo stile e la sua praticità. Secondo la giuria, il prodotto avrebbe raggiunto un equilibro perfetto tra funzionalità, dimensioni, prezzo, qualità eccellente e comodità. Brava Xiaomi! Ma le conquiste della compagnia di Lei Jun non si fermano qui e comprendono un totale di ben 33 prodotti premiati.

Si tratta del miglior anni di sempre per l'azienda, la quale è riuscita a portare a casa un quantitativo di premi di molto superiore rispetto al solito. I dispositivi che hanno attirato la giuria sono davvero tanti e comprendono smartphone e accessori per la domotica. Comunque, tra i favoriti, è impossibile non citare lo Xiaomi Mi MIX Alpha, il Mi 9, il Mi 9T Explorer ed il Redmi K20 Pro. Per quanto riguarda gli altri prodotti del brand cinese… ce ne sono per tutti i gusti e tra questi troviamo: Wireless Car Charger 20W, Mi Portable LED Lamp, Mi Smart Water Purifier, Mi Mini Rice Cooker, Mi Air Purifier 3, Mijia LED Smart Projector Mini, Mi Portable Electric Shaver Pro e chi più ne ha più ne metta.

