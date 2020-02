Xiaomi GaN Type-C 65W è il nuovo caricabatterie ultra rapido per Mi 10 Pro

Durante l'evento di lancio dei suoi ultimi top di gamma (qui trovate tutti i dettagli su specifiche e prezzi), la compagnia di Lei Jun ha annunciato anche il nuovo caricabatterie Xiaomi GaN Type-C 65W, soluzione economica e che si sposa alla perfezione anche con il recentissimo Mi 10 Pro.

Xiaomi GaN Type-C 65W: ecco tutti i dettagli sul nuovo caricabatterie ultra rapido

La variante Pro della serie Mi 10, infatti, arriva con una batteria da 4780 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 50W, una novità per il brand cinese. Per l'occasione, l'azienda ha svelato anche il caricabatterie Xiaomi GaN Type-C 65W, in grado di ricaricare completamente il top di gamma in soli 47 minuti, sfruttando la ricarica da 50W. Il nuovo caricatore del brand utilizza la tecnologia a nitruro di gallio (GaN, appunto), semiconduttore a gap che sostituisce il silicio offrendo un'efficienza maggiorata ed un ingombro minore, con dimensioni ridotte del 48%.

Ovviamente è presente il supporto a varie tipologie di ricarica rapida (compreso il protocollo PD 3.0), per la massima versatilità. Il prodotto è già in vendita negli store online cinesi di Xiaomi – compreso YouPin – al prezzo di 149 yuan, circa 19€ al cambio attuale. Per gli appassionati del brand cinese, vi segnaliamo che questo non è il primo da 65W della compagnia di Lei Jun; tuttavia si tratta della prima soluzione a nitruro di gallio, nuova tecnologia che mira a sostituire il silicio.

