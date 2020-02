Xiaomi ha lanciato un nuovo cuscino in Memory Foam: massimo relax per tutti!

Non sono novità in salsa tech, ma anche tantissimi prodotti dedicati a tutti gli aspetti della quotidianità. Questo è il focus di Xiaomi e delle sue aziende partner, il quale si concretizza al 100% con la piattaforma di crowdfunding YouPin. Quest'oggi il brand 8H ha lanciato su Xiaomi YouPin il nuovo cuscino in Memory Foam 1H Pro, che promette nottate di relax estremo.

8H Hyperbolic Neck Guard Memory Pillow H1 Pro è il nuovo cuscino in Memory Foam di Xiaomi YouPin

Il nuovo cuscino di Xiaomi YouPin arriva con un design ondulato ed è realizzato in materiale antibatterico e traspirante. Inoltre si tratta di un prodotto in Memory Foam 55D, il quale garantisce la massima comodità per il collo, assorbendo in modo uniforme la pressione, in modo da non affaticare le vertebre cervicali. Come anticipato, il prodotto ha una forma ondulata e raggiunge gli 11 cm nella parte più alta e 9 cm in quella minore.

Quest'ultima consente di mantenere il collo con un'inclinazione di 34° mentre il lato maggiore è adatto principalmente per chi preferisce dormire di lato ed offre un'inclinazione di 67°. Ovviamente, come ogni prodotto che si rispetti della compagnia cinese, anche a questo giro abbiamo a che fare con una soluzione economica. Il nuovo cuscino in Memory Foam di Xiaomi YouPin – chiamato 8H Hyperbolic Neck Guard Memory Pillow H1 Pro – è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding a soli 119 yuan, circa 15€ al cambio attuale.

