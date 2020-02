Xiaomi conferma: POCO arriverà anche in patria

A poche ore dal debutto di POCO X2 – il nuovo flagship del brand indiano nato come costola di Xiaomi e divenuto indipendente – arrivano novità per gli appassionati della compagnia, in arrivo anche in Cina nel corso dei prossimi mesi.

Il brand POCO debutterà anche in Cina, parola di Xiaomi

La conferma arriva direttamente da Chang Cheng, ex capo di Lenovo passato a Xiaomi qualche tempo fa. E chi conosce il dirigente, sa bene quando sia avvezzo allo spoiler! Il neo VP della compagnia cinese ha confermato tramite Weibo, rispondendo alla domanda di un utente, che POCO arriverà anche in Cina. Il brand è nato come costola di Xiaomi per il mercato indiano nel corso del 2018 e fin dal debutto ha improntato la sua filosofia sul proporre dispositivi con specifiche superiori a prezzi abbordabili.

E ora sembra che l'azienda farà il suo ingresso anche in Cina, tuttavia Chang Cheng non ha specificato quale sarà il primo smartphone a varcare i confini del paese. POCO X2 è un rebrand di Redmi K30 4G, quindi è da escludere che sarà lui il primo modello ad arrivare in Cina (ma si sa, mai dire mai). Che sia dietro l'angolo uno smartphone inedito targato POCO?

