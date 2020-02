Il caricatore da 65W di Xiaomi è ancora più tascabile

Con l'avvento di Mi 9 Pro, Xiaomi ha deciso di adeguarsi ai principali competitors in fatto di ricarica rapida. Si parte dai 40W del modello Po di nona generazione fino ai 65W che dovrebbero debuttare sulla famiglia Mi 10. Una potenza quasi inimmaginabile fino a qualche anno fa, quando una potenza tale era esclusiva dei notebook di fascia alta. Ma non è più così ed è anche per questo che Xiaomi ha deciso di commercializzare un nuovo caricatore USB Type-C.

Xiaomi lancia un nuovo caricatore da 65W, ancora più piccolo dei precedenti

Non è certo il primo caricatore del genere che vediamo da parte di Xiaomi, visto che lo stesso Mi Notebook Pro può contare su una ricarica del genere. La vera novità la troviamo nelle dimensioni, con il nuovo caricatore che è più piccolo del 27% rispetto ai prodotti precedenti. L'altro vantaggio è il suo essere un prodotto universale, quindi compatibile con una varietà di prodotti, come gli ultimi MacBook di casa Apple, ma anche notebook di casa ASUS, Dell, Google, Honor, HP, Huawei, Lenovo, Razer e Samsung. Ma non solo: il caricatore Xiaomi è in grado di fornire una potenza di 18W anche per gli ultimi iPhone 11. Verrà offerto in Cina ad un prezzo di 129 yuan, circa 16€.

