Xiaomi ha lanciato il nuovo schienale 8H in memory foam antibatterico, a soli 12€

Il 14 febbraio 2020 la Xiaomi Ecological Chain Enterprise FunSleep Technology ha presentato il nuovissimo schienale Xiaomi H8 in memory foam, con struttura in 3D e quindi un comodo supporto per la protezione della colonna vertebrale. È costituito da una nuova generazione di tessuto traspirante e antibatterico ed il prezzo è in perfetto stile Xiaomi: solo 99 yuan – circa 12€ al cambio.

Xiaomi 8H memory foam, ovunque la comodità e il supporto per la schiena

La nostra schiena non è dritta, ma presenta naturalmente una curva fisiologica a forma di S. Xiaomi 8H – per questo motivo – ha un design concavo in 3D per il supporto lombare, che si adatta appunto alla postura fisiologica della colonna vertebrale e che aiuta a mantenere una corretta posizione da seduti. Le dimensioni di questo schienale sono di 45 cm di lunghezza e 40 cm di larghezza e si può adattare molto facilmente al 99% dei supporti più comuni come sedie o sedili di automobili. Difatti la fisionomia “a farfalla” del cuscino è creata appositamente per sostenere e avvolgere le curve del corpo aiutando a diminuire l'affaticamento, ad esempio durante molte ore di guida.

Lo schienale è realizzato in memory foam, con materiali BASF prodotti dalla NASA, con una densità uniforme ed estremamente morbida. Integra tecnologia brevettata di terza generazione non sensibile alla temperatura, sicché possa rimanere morbido e confortevole in tutte le stagioni. Infatti Xiaomi 8H utilizza una nuova generazione di tessuti a tecnologia composita, realizzati con fibra DuPont Sorona e cotone Blum che non si deformano con l'uso o il lavaggio.

Allo stesso tempo, Xiaomi 8H ha aggiunto l'agente antibatterico agli ioni d'argento Polygiene che può inibire efficacemente la proliferazione di molti batteri comuni come lo Staphylococcus aureus.

