Xiaomi 8H Clean: ecco il nuovo divano impermeabile su Xiaomi YouPin

Quando si tratta di accessori, Xiaomi risponde. Da quando questo brand ha deciso di proporsi anche in altri settori, infatti, ha riscosso un grandissimo successo. Motivo per cui, solo successivamente, ha deciso di aprire una piattaforma di crowdfunding a suo nome, detta Xiaomi YouPin, includendo all'interno tantissimi prodotti differenti. Tra questi, dunque, talvolta si trovano anche complementi d'arredo, come i divani. Vediamo, quindi, di scoprire qualcosa in più su questo prodotto sviluppato da 8H.

YouPin stupisce tutti con un divano antibatterico

Da quello che possiamo vedere sulla pagina dedicata, pare che questo divano, denominato 8H Clean, sia assolutamente immune a qualsiasi tipo di sporco. Grazie al suo particolare tessuto, infatti, permette di dormire sonni tranquilli, senza la preoccupazione che qualche liquido possa macchiarlo. Questo, infatti, presenta anche uno strato impermeabile che non permette all'acqua di passare attraverso le fibre. Basterà passare un panno sull'area interessata e non rimarrà alcuna macchia.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Youpin lancia S6 Pro: un supporto monitor smart con lampada UV-C

Questo prodotto, poi, è componibile. Dunque, nel caso in cui non foste interessati a tutto il complesso, potreste acquistarne solo una parte. Attualmente, comunque, la campagna di crowdfunding non è ancora aperta, ma è prevista per il 26 marzo 2020. In ogni caso, però, il prezzo per la singola poltrona sarà di 499 yuan, circa 65 euro al cambio attuale. Si passerà, poi, a 1.799 yuan per la doppia unità, dunque 235 euro. Infine, tutto il complesso arriverà a costare 1.999 yuan, quindi 261 euro circa.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.