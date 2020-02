Febbraio volge al termine e gran parte degli store sono in procinto di aggiornare i propri cataloghi. Analogamente a quanto fatto da MediaWorld (qui trovate un approfondimento), anche Unieuro da domani partirà con le nuove offerte “Batticuore” con sconti fino al 50% su una serie indefinita di prodotti. A sorpresa, più che sugli smartphone, questa volta lo store si concentra su prodotti “secondari” come il monopattino elettrico Segway e gli smartwatch Huawei. Tutte le offerte, come vedremo, sono contenute nel volantino Unieuro “Batticuore” valido a partire da domani e fino al prossimo 19 marzo 2020.

Il nuovo volantino Unieuro Batticuore sconta tutto fino al 50%

Il volantino Unieuro che sarà attivo a partire da domani 28 febbraio, porta con se alcune graditissime offerte appartenenti all'ecosistema tech cinese, ma non solo. Come abbiamo già sottolineato, avanza prodotti sempre più in voga nel mercato italiano.

Fino al 19 marzo 2020 potrete acquistare – tra gli altri – il monopattino elettrico Segway che passa da 558€ a 399€, con la possibilità di effettuare il finanziamento a tasso zero ed il lucchetto in omaggio. Nonostante le offerte non siano particolarmente ricche, lo store riserva comunque una parte dedicata agli ormai onnipresenti smartphone. Tra tutti spiccano OPPO Reno 2Z a 299€ e Huawei P Smart + a 179€.

Infine Unieuro – nel catalogo promozionale – offre un'ottima opportunità a tutti gli utenti che desiderano avvicinarsi al mondo dei wearable (oppure vogliono acquistarne uno nuovo), con il duo Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT, rispettivamente a 199€ e 119€. Tutte le offerte dedicate, presentate in anteprima nel volantino Unieuro, saranno attive a partire da domani: se siete interessati ai prodotti elencati vi basterà recarvi direttamente nei negozi fisici, oppure consultare il portale online a questa pagina.